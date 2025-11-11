Bell Integrator Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in Russia chez Bell Integrator totalise RUB 1.31M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bell Integrator. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian Bell Integrator Quality Assurance (QA) Software Engineer Moscow, MC, Russia Total par an RUB 1.31M Niveau Middle Salaire de base RUB 1.31M Stock (/yr) RUB 0 Prime RUB 0 Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 1 Année

+ RUB 4.78M + RUB 7.33M + RUB 1.65M + RUB 2.88M + RUB 1.81M Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( RUB ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Bell Integrator ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.