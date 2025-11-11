Répertoire d'entreprises
Bell Integrator
Bell Integrator Ingénieur Logiciel Frontend Salaires à Moscow Metro Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Frontend in Moscow Metro Area chez Bell Integrator totalise RUB 1.91M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bell Integrator. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total par an
RUB 1.91M
Niveau
Software Engineer
Salaire de base
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Prime
RUB 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Frontend chez Bell Integrator in Moscow Metro Area s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 2,637,053. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bell Integrator pour le poste Ingénieur Logiciel Frontend in Moscow Metro Area est de RUB 1,910,332.

