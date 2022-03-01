Répertoire des entreprises
Belcan
Belcan Salaires

La fourchette de salaires de Belcan va de $54,018 en rémunération totale par an pour un Ingénieur aérospatial au bas de l'échelle à $120,600 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Belcan. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Ingénieur mécanique
Median $105K
Ingénieur logiciel
Median $68.9K
Ingénieur aérospatial
$54K

Ressources humaines
Median $100K
Technologue en informatique
$80.4K
Responsable de programme technique
$121K
FAQ

Autres ressources