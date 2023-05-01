BeiGene Salaires

Répertoire des entreprises
BeiGene
La fourchette de salaires de BeiGene va de $114,068 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $188,055 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BeiGene. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Analyste de données
$114K
Chef de projet
$188K
Ingénieur logiciel
$146K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez BeiGene est Chef de projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $188,055. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez BeiGene est de $145,725.

