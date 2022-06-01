Répertoire des entreprises
Beekeeper
Beekeeper Salaires

La fourchette de salaires de Beekeeper va de $121,787 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $294,000 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Beekeeper. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Data Scientist
$135K
Designer de produits
$294K
Ingénieur logiciel
$122K

Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Beekeeper est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $294,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Beekeeper est de $135,256.

