BearingPoint
BearingPoint Salaires

La fourchette de salaires de BearingPoint va de $15,112 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $157,400 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BearingPoint. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Consultant en management
Median $157K
Ingénieur logiciel
Median $19.5K
Analyste commercial
$53.8K

Responsable en science des données
$56.7K
Designer de produits
$15.1K
Chef de produit
$46.6K
Chef de projet
$52.9K
Architecte de solutions
$55.4K
FAQ

The highest paying role reported at BearingPoint is Consultant en management with a yearly total compensation of $157,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BearingPoint is $53,361.

Autres ressources