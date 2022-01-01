Beachbody Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Beachbody va de $116,000 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $208,950 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Beachbody. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $139K
Scientifique des Données
Median $116K
Chef de Produit
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Ingénierie Logiciel
$209K
Chef de Programme Technique
$170K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Beachbody est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $208,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Beachbody est de $148,920.

Autres ressources