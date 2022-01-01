BD Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de BD va de $12,361 en rémunération totale par an pour un Fondateur dans le bas de la fourchette à $230,840 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BD. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $125K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Mécanique
Median $95K

Ingénieur Qualité

Ingénieur Biomédical
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Analyste Business
Median $90K
Analyste de Données
Median $97.5K
Scientifique des Données
Median $145K
Chef de Programme Technique
Median $205K
Chef de Projet
Median $110K
Ventes
Median $195K
Marketing
Median $212K
Chef de Produit
Median $126K
Comptable
$121K
Opérations Business
$80.6K
Service Client
$25K
Ingénieur Électrique
$93.3K
Analyste Financier
$197K
Fondateur
$12.4K
Ingénieur Géologue
$94.9K
Ressources Humaines
$186K
Technologue de l'Information (TI)
Median $200K
Designer Produit
$122K
Chef de Programme
$124K
Recruteur
$68.3K
Affaires Réglementaires
$90.8K
Analyste Cybersécurité
$209K
Manager Ingénierie Logiciel
$231K
Architecte Solutions
$128K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BD est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $230,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BD est de $122,400.

Autres ressources