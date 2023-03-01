Répertoire des entreprises
BCLC
BCLC Salaires

La fourchette de salaires de BCLC va de $55,302 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $94,033 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BCLC. Dernière mise à jour : 8/12/2025

Ingénieur logiciel
Median $66.9K
Comptable
$59.1K
Analyste financier
$55.3K

Ressources humaines
$62.1K
Technologue en informatique
$70.2K
Chef de produit
$94K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei BCLC gemeldet wurde, ist Chef de produit at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $94,033. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei BCLC gemeldet wurde, beträgt $64,519.

