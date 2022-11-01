BCI Salaires

Répertoire d'entreprises
BCI
Le salaire de BCI va de $38,592 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $81,455 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BCI. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $80K
Chef de Produit
$81.5K
Ventes
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BCI est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $81,455. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BCI est de $80,014.

