BCG Digital Ventures Salaires

La fourchette de salaires de BCG Digital Ventures va de $57,839 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $327,256 pour un Capital-risqueur au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BCG Digital Ventures. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Chef de produit
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Ingénieur logiciel
Median $162K
Data Scientist
$159K

Ressources humaines
$134K
Consultant en management
$156K
Designer de produits
$111K
Responsable de design de produit
$166K
Recruteur
$57.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$159K
Chercheur en expérience utilisateur
$121K
Capital-risqueur
$327K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez BCG Digital Ventures est Capital-risqueur at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $327,256. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez BCG Digital Ventures est de $158,547.

