BCE Salaires

Le salaire de BCE va de $38,868 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $125,819 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BCE. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur de Données

Scientifique des Données
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Chef de Produit
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Architecte Solutions
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Architecte de Données

Analyste Cybersécurité
Median $72.7K
Analyste Business
Median $59.3K
Ventes
Median $38.9K
Analyste de Données
Median $60.8K
Analyste Financier
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $108K
Designer Produit
Median $54.9K
Chef de Programme Technique
Median $79.7K
Comptable
$69.2K

Comptable Technique

Opérations Business
$62.5K
Manager Science des Données
$108K
Opérations Marketing
$60.7K
Chef de Projet
$79.6K
Support Ventes
$54.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez BCE est Chef de Produit at the CP4 level avec une rémunération totale annuelle de $125,819. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez BCE est de $72,645.

Autres ressources