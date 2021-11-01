Voir les données individuelles
BBK Electronics Corporation is a private Chinese multinational conglomerate. The company in electronics such as television sets, MP3 players, digital cameras and smartphones.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Emplois à la une
Entreprises similaires
Autres ressources