Basware
Basware
Basware Salaires

Le salaire de Basware va de $88,257 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $112,535 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Basware. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Opérations Service Client
$88.3K
Manager Design Produit
$92.5K
Chef de Produit
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Basware est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $112,535. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Basware est de $92,479.

