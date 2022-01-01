Basis Technologies Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Basis Technologies va de $70,853 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $242,661 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Basis Technologies. Dernière mise à jour : 10/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $96K
Analyste de Données
$95.9K
Scientifique des Données
$73.4K

Marketing
$70.9K
Chef de Produit
$243K
Recruteur
$88.4K
Ventes
$209K
Manager Ingénierie Logiciel
$220K
FAQ

በBasis Technologies ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Chef de Produit at the Common Range Average level ነው የ$242,661 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBasis Technologies የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $95,938 ነው።

