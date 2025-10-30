Répertoire d'entreprises
Bashundhara Group
Bashundhara Group Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Bangladesh chez Bashundhara Group va de BDT 2.19M à BDT 3.12M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bashundhara Group. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Fourchette courante
Fourchette possible
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Bashundhara Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Bashundhara Group in Bangladesh s'élève à une rémunération totale annuelle de BDT 3,119,669. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bashundhara Group pour le poste Designer Produit in Bangladesh est de BDT 2,186,435.

