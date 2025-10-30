Bashundhara Group Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Bangladesh chez Bashundhara Group va de BDT 2.19M à BDT 3.12M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bashundhara Group. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne BDT 2.51M - BDT 2.93M Bangladesh Fourchette courante Fourchette possible BDT 2.19M BDT 2.51M BDT 2.93M BDT 3.12M Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Designer Produit soumissions chez Bashundhara Group pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ BDT 7.07M + BDT 10.85M + BDT 2.44M + BDT 4.27M + BDT 2.68M Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Bashundhara Group ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.