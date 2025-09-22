Répertoire d'entreprises
Basebuild
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Basebuild Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Taiwan chez Basebuild va de NT$2.43M à NT$3.4M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Basebuild. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

NT$2.63M - NT$3.06M
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
NT$2.43MNT$2.63MNT$3.06MNT$3.4M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez Basebuild pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

NT$5.06M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Basebuild?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Basebuild in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$3,398,446. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Basebuild pour le poste Ingénieur Logiciel in Taiwan est de NT$2,427,461.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Basebuild

Entreprises similaires

  • Flipkart
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Intuit
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources