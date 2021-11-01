BARK Salaires

Répertoire des entreprises
BARK
La fourchette de salaires de BARK va de $125,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $179,100 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BARK. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $125K
Marketing
$141K
Designer de produits
$179K

FAQ

The highest paying role reported at BARK is Designer de produits at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BARK is $140,700.

