La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in China chez Bank of China va de CN¥179K à CN¥254K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bank of China. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

CN¥203K - CN¥231K
China
Fourchette courante
Fourchette possible
CN¥179KCN¥203KCN¥231KCN¥254K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez Bank of China in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥254,278. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bank of China pour le poste Assistant Administratif in China est de CN¥178,857.

Autres ressources