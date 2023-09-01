Répertoire des entreprises
Banco de Bogota
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Banco de Bogota Salaires

La fourchette de salaires de Banco de Bogota va de $10,399 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $49,856 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Banco de Bogota. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Data Scientist
$10.4K
Ingénieur logiciel
$29.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Banco de Bogota é Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $49,856. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Banco de Bogota é $29,391.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Banco de Bogota

Entreprises connexes

  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Lyft
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources