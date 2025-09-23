Répertoire d'entreprises
Bamboo Health
Bamboo Health Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez Bamboo Health va de $106K à $148K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Bamboo Health. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

$115K - $140K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$106K$115K$140K$148K
Fourchette courante
Fourchette possible

Найвищий пакет оплати для позиції Scientifique des Données в Bamboo Health in United States складає річну загальну компенсацію $148,480. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bamboo Health для позиції Scientifique des Données in United States складає $106,240.

