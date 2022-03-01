Babbel Salaires

Le salaire de Babbel va de $63,584 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $114,637 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Babbel . Dernière mise à jour : 10/16/2025