Babbel Salaires

Le salaire de Babbel va de $63,584 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $114,637 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Babbel. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $87.9K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $115K
Analyste Business
$93.5K

Analyste de Données
$63.6K
Ressources Humaines
$83.9K
Marketing
$70.7K
Designer Produit
$68.4K
Chef de Produit
$75.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Babbel est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $114,637. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Babbel est de $79,850.

Autres ressources