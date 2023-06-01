Répertoire d'entreprises
Ayar Labs
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Ayar Labs Salaires

Le salaire de Ayar Labs va de $115,575 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $316,410 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ayar Labs. Dernière mise à jour : 10/15/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Matériel
Median $175K
Développement Commercial
$316K
Ingénieur Logiciel
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ayar Labs est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $316,410. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ayar Labs est de $175,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Ayar Labs

Entreprises similaires

  • Databricks
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Facebook
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources