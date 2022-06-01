Répertoire d'entreprises
Aya Healthcare
Aya Healthcare Salaires

Le salaire de Aya Healthcare va de $110,744 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $237,180 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Aya Healthcare. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
Median $175K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $165K
Designer Produit
$111K

Chef de Projet
$131K
Recruteur
$146K
Manager Ingénierie Logiciel
$237K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Aya Healthcare est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $237,180. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aya Healthcare est de $155,481.

