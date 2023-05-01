Répertoire d'entreprises
Avidbank
    • À propos

    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    Site web
    2003
    Année de création
    134
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Autres ressources