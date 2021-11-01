Aviatrix Salaires

Répertoire d'entreprises
Aviatrix
Le salaire de Aviatrix va de $81,397 en rémunération totale par an pour un Succès Client dans le bas de la fourchette à $301,500 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Aviatrix. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Succès Client
$81.4K
Ingénieur Commercial
$219K

Architecte Solutions
$302K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Aviatrix, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Aviatrix est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $301,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aviatrix est de $233,200.

