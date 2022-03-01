AVEVA Salaires

Répertoire d'entreprises
AVEVA
Le salaire de AVEVA va de $26,427 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $209,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AVEVA. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $209K
Technologue de l'Information (TI)
Median $111K

Marketing
Median $120K
Service Client
$147K
Scientifique des Données
$99.5K
Analyste Financier
$102K
Designer Produit
$100K
Chef de Produit
$128K
Chef de Programme
$67.2K
Chef de Projet
$92.2K
Ventes
$26.4K
Architecte Solutions
$113K
Chef de Programme Technique
$148K
FAQ

La compensación total anual mediana reportada en AVEVA es $111,000.

