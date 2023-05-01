Répertoire d'entreprises
Avesta Housing
    • À propos

    Avesta Housing, founded in 1972, is a leader in affordable housing. Their mission is to provide quality affordable homes for people in need, improving lives and strengthening communities.

    avestahousing.org
    Site web
    1972
    Année de création
    351
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

