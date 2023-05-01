Avenue Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Avenue va de $20,610 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $64,045 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Avenue. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $43.6K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $64K
Ingénieur Mécanique
$20.6K

FAQ

The highest paying role reported at Avenue is Manager Ingénierie Logiciel with a yearly total compensation of $64,045. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avenue is $43,554.

Autres ressources