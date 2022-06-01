Répertoire d'entreprises
Avaya
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Avaya qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Avaya is an American multinational technology company headquartered in Durham, North Carolina, that specializes in cloud communications and workstream collaboration solutions.

    avaya.com
    Site web
    2000
    Année de création
    8,000
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Avaya

    Entreprises similaires

    • Citrix
    • ADP
    • Fortinet
    • Ciena
    • Limelight Networks
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources