Avast Software Salaires

La fourchette de salaires de Avast Software va de $44,774 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $125,290 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Avast Software. Dernière mise à jour : 8/9/2025

Ingénieur logiciel
Median $44.8K
Chef de produit
$125K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$98.5K

FAQ

The highest paying role reported at Avast Software is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avast Software is $98,490.

