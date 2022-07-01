Répertoire des entreprises
AvantStay
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AvantStay Salaires

La fourchette de salaires de AvantStay va de $104,520 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $122,400 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AvantStay. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ressources humaines
$107K
Ingénieur logiciel
$122K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в AvantStay, е Ingénieur logiciel at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AvantStay, е $106,530.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AvantStay

Entreprises connexes

  • Intuit
  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources