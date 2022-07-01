AvantStay Salaires

La fourchette de salaires de AvantStay va de $104,520 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $122,400 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AvantStay . Dernière mise à jour : 8/9/2025