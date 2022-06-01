Répertoire des entreprises
Avant Salaires

La fourchette de salaires de Avant va de $99,500 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $306,626 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Avant. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $150K
Chef de produit
Median $110K
Analyste de données
$101K

Responsable en science des données
$307K
Data Scientist
$181K
Designer de produits
$99.5K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$285K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Avant est Responsable en science des données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $306,626. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Avant est de $150,000.

Autres ressources