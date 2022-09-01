Répertoire des entreprises
AutoTrader
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AutoTrader Salaires

La fourchette de salaires de AutoTrader va de $29,862 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $155,662 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AutoTrader . Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $64.8K
Service client
$29.9K
Data Scientist
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chef de produit
$98.2K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$156K
Architecte de solutions
$105K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at AutoTrader is Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,662. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AutoTrader is $83,961.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AutoTrader

Entreprises connexes

  • Microsoft
  • Pinterest
  • Snap
  • Dropbox
  • Stripe
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources