Répertoire des entreprises
Autonomous
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Autonomous Salaires

La fourchette de salaires de Autonomous va de $26,532 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $64,675 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Autonomous. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur civil
$44K
Technologue en informatique
$64.7K
Chef de projet
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Autonomous est Technologue en informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $64,675. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Autonomous est de $44,001.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Autonomous

Entreprises connexes

  • InMobi
  • The BHW Group
  • Biomeme
  • TeleTracking
  • Zimperium
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources