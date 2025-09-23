Autodesk Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Autodesk va de $188K par year pour M1 à $406K par year pour M5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $300K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

$160K Soyez Rémunéré, Pas Exploité Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.30 % annuel ) 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.32 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Autodesk ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.