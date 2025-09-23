Répertoire d'entreprises
Autodesk
  • Salaires
  • Analyste Cybersécurité

  • Tous les salaires Analyste Cybersécurité

Autodesk Analyste Cybersécurité Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Cybersécurité chez Autodesk totalise $208K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Package Médian
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
Total par an
$208K
Niveau
hidden
Salaire de base
$163K
Stock (/yr)
$40K
Prime
$5K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Autodesk?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Autodesk s'élève à une rémunération totale annuelle de $353,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Autodesk pour le poste Analyste Cybersécurité est de $208,000.

Autres ressources