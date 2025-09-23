Répertoire d'entreprises
Autodesk
Autodesk Chef de Programme Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme in Singapore chez Autodesk va de SGD 210K à SGD 299K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Fourchette courante
Fourchette possible

SGD 209K

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Programme at Autodesk in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 298,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Chef de Programme role in Singapore is SGD 210,276.

