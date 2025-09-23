La rémunération Chef de Produit in United States chez Autodesk va de $142K par year pour P1 à $426K par year pour P6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $246K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
