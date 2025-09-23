Autodesk Ingénieur Mécanique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Mécanique in Canada chez Autodesk va de CA$160K à CA$223K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne CA$172K - CA$202K Canada Fourchette courante Fourchette possible CA$160K CA$172K CA$202K CA$223K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.32 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Autodesk ?

