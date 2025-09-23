Répertoire d'entreprises
Autodesk
Autodesk Ingénieur Mécanique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Mécanique in Canada chez Autodesk va de CA$160K à CA$223K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

CA$172K - CA$202K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$226K

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez Autodesk in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$223,025. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Autodesk pour le poste Ingénieur Mécanique in Canada est de CA$160,121.

