La rémunération Scientifique des Données in United States chez Autodesk va de $160K par year pour P2 à $192K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $150K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
