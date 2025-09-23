La rémunération totale moyenne Succès Client in United States chez Autodesk va de $105K à $149K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Rémunération totale moyenne
Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)