La rémunération Analyste Business in United States chez Autodesk va de $92.4K par year pour P2 à $210K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $90K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Autodesk. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Autodesk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
