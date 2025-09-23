Répertoire d'entreprises
Australian Government
Australian Government Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Australia chez Australian Government totalise A$139K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Australian Government. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Package Médian
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Total par an
A$139K
Niveau
Senior Data Scientist
Salaire de base
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Prime
A$0
Années dans l'entreprise
6 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Australian Government?

A$249K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

The highest paying salary package reported for a Scientifique des Données at Australian Government in Australia sits at a yearly total compensation of A$154,541. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Australian Government for the Scientifique des Données role in Australia is A$87,363.

Autres ressources