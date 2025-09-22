La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Aurora va de $180K par year pour P4 à $571K par year pour P8. Le package de rémunération médian in United States year totalise $253K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurora. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Aurora, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
