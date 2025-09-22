Aurora Designer Produit Salaires

La rémunération Designer Produit in United States chez Aurora totalise $170K par year pour P6. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurora. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne $150K - $178K United States Fourchette courante Fourchette possible $139K $150K $178K $190K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime P4 Product Designer I $ -- $ -- $ -- $ -- P5 Product Designer II $ -- $ -- $ -- $ -- P6 Senior Product Designer $170K $150K $12.5K $7.5K P7 Staff Product Designer $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 3 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Aurora, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Aurora, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

