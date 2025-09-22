La rémunération Ingénieur Mécanique in United States chez Aurora va de $250K par year pour P6 à $305K par year pour P7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $244K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurora. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Aurora, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)