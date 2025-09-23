Répertoire d'entreprises
Aurora Solar
Aurora Solar Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in United States chez Aurora Solar totalise $227K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurora Solar. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Package Médian
Aurora Solar
Senior Product Manager
Total par an
$227K
Niveau
-
Salaire de base
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Aurora Solar?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Aurora Solar, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Chef de Produit w Aurora Solar in United States wynosi rocznie $365,926. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aurora Solar dla stanowiska Chef de Produit in United States wynosi $189,500.

Autres ressources