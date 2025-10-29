Aurizn Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Australia chez Aurizn totalise A$80.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurizn. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian Aurizn Data Scientist Adelaide, SA, Australia Total par an A$80.3K Niveau - Salaire de base A$80.3K Stock (/yr) A$0 Prime A$0 Années dans l'entreprise 2 Années Années d'exp. 2 Années

+ A$89.4K + A$137K + A$30.8K + A$53.9K + A$33.9K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( AUD ) Base | Actions (an) | Prime

