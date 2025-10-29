Répertoire d'entreprises
Aurizn
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Aurizn Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Australia chez Aurizn totalise A$80.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurizn. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Total par an
A$80.3K
Niveau
-
Salaire de base
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Prime
A$0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Aurizn in Australia s'élève à une rémunération totale annuelle de A$95,443. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aurizn pour le poste Scientifique des Données in Australia est de A$80,279.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Aurizn

Entreprises similaires

  • Dropbox
  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources