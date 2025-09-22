Répertoire d'entreprises
Aurexia
Aurexia Consultant en Management Salaires

La rémunération totale moyenne Consultant en Management in France chez Aurexia va de €61K à €85.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aurexia. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

€66.1K - €80.1K
France
Fourchette courante
Fourchette possible
€61K€66.1K€80.1K€85.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Aurexia?

FAQ

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultant en Management a Aurexia in France és una compensació total anual de €85,209. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aurexia per al rol de Consultant en Management in France és €60,968.

Autres ressources